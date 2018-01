Ixelles : reconnaissez-vous ces auteurs de trois vols à main armée dans des bijouteries ?

La police cherche à identifier ces deux individus. Entre le 18 avril 2017 et le 12 janvier 2018, ils ont commis trois vols à main armée dans des bijouteries situées à Ixelles.

Le 1er auteur est âgé entre 45 et 50 ans. Il a les cheveux foncés et des favoris. Il porte probablement une fausse moustache. Il dissimule son visage à l’aide de lunettes, d’une écharpe et d’une casquette.

Le 2ème auteur est de corpulence athlétique et est vraisemblablement plus jeune que son complice. Il dissimule son visage sous une cagoule.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via e-mail: avisderecherche@police. belgium.eu.