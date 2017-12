Pour dissuader les hommes d’uriner sur les murs, la commune d’Ixelles emploie les grands moyens : un produit hydrophobe, “anti-pipi”

C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. Bientôt, ceux qui se risqueront à uriner sur les murs de la commune d’Ixelles seront surpris … Et mouillés ! Avec le revêtement hydrophobe testé, lorsqu’un homme urine contre une façade, il est éclaboussé en retour. L’urine lui revient sur les jambes. L’échevine ixelloise de la Propreté Viviane Teitelbaum (MR) l’explique dans La Capitale, la commune a décidé d’innover pour dissuader ces messieurs indélicats d’uriner contre les murs au cours de leurs soirées bien arrosées. Le produit a été testé dans d’autres pays et c’est la première fois qu’il sera utilisé à Bruxelles. Pour tester le produit, la commue a choisi la place Stéphanie et la rue de Stassart. Deux lieux de prédilection pour les hommes, et qui doivent être régulièrement passés au karcher. Le test s’est avéré positif avec moins d’odeurs et moins de traces d’urine à ces endroits. Le produit “anti pipi” sera donc répandu sur les murs de la commune dans les quartiers les plus touchés, comme Flagey ou Matonge.