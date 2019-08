Ixelles : plus de 800 g de cannabis retrouvés grâce à un chien de la police

Un homme de 21 ans a été interpellé dans la rue du Serpentin à Ixelles alors qu’il consommait du cannabis. Plusieurs autres pacsons ont été retrouvés au domicile familial de l’individu, rapporte la zone de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Dans la soirée du samedi 17 août dernier, une équipe de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a été interpellée par une forte odeur de cannabis dans la rue du Serpentin à Ixelles. La patrouille a alors remarqué la présence d’un homme de 21 ans, bien connu de ses services, notamment pour des faits de stupéfiants.

Après une fouille, les policiers découvrent 4 pacsons de cannabis d’un gramme chacun, ainsi que la somme de 446 euros en petites coupures et un GSM dual SIM. Pendant ce contrôle, l’homme “crie, injure de façon virulente les intervenants et appelle à l’émeute”, rapporte la police. Mais le contrôle se poursuit, avec notamment l’arrivée d’un des chiens de la zone, Nixon, spécialisé dans la détection de stupéfiants. Il découvrira sur une boîte aux lettres à trois mètres de l’interpellation du suspect, six pacsons de cannabis.

Et lors de la perquisition du domicile familial du suspect, à Ixelles, Nixon découvrira près de 820 grammes de marijuana destinés à la vente et dissimulés en plusieurs endroits de l’habitation : dans un sac dans une chambre inoccupée, dans un sac plastique caché dans des vestes au rez-de-chaussée ou encore dans un seau dans la cave.

Le suspect a été mis à la disposition des autorités judiciaires.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Dirk Waem