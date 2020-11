Ixelles : le chantier de la piscine devrait s’achever à l’été 2022

Alors que les piscines pourront rouvrir ce 1er décembre, suite à la décision du comité de concertation, l’une d’entre-elles restera fermée bien plus longtemps : la piscine d’Ixelles, actuellement en chantier. Sa réouverture est prévue à l’été 2022, rapporte la DH.

Les nageurs seraient surpris de découvrir leur bassin vidé de son eau, tandis que des ouvriers ont remplacé les plongeurs au fond de la piscine. La rénovation du bassin d’Ixelles a débuté il y a quelques mois, et se poursuivra, normalement, jusqu’à l’été 2022.

Chantier impressionnant de @BelirisInfo à la piscine d’Ixelles. Les lieux sont en cours de restauration pour retrouver leur splendeur de 1904 et seront accessibles à tous les publics #PMR. Rendez-vous est pris pour l’inauguration en 2022 @doulkeridis @RomainDeReusme @BeaDiallo pic.twitter.com/RyjVMZ1YiG — Karine Lalieux (@karinelalieux) November 27, 2020

Concrètement, la rénovation se décompose en trois phases : la modernisation de la piscine, avec une nouvelle réception, et des infrastructures permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite ; la restauration du patrimoine classé, et notamment les vestiaires typiques tout autour du bassin ; et la rénovation de la maison du directeur et concierge, qui jouxte la piscine, et qui comprendra des bureaux et une salle de réunion.

► À quoi ressemblera la piscine ? Notre reportage

La rénovation de la plus ancienne piscine de la capitale est, actuellement, l’un des gros projets menés par Beliris. Le chantier était visite, ce vendredi, par Karine Lalieux (PS), la ministre des Pensions, en charge de Beliris, et plusieurs élus locaux.

► Karine Lalieux : “Beliris peut être le bras armé dans le cadre du plan de relance”

ArBr – Photo : Karine Lalieux (Twitter)