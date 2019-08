Ixelles : des travaux de réaménagement débuteront mi-août Place Marie-José et Avenue du Pesage

Dès le 19 août, des travaux préparatoires débuteront sur la place Marie-José et sur l’avenue du Pesage à Ixelles. Les égouts et la voirie doivent être réaménagés alors que les rails de tram et leurs lignes aériennes doivent aussi bénéficier d’aménagements. L’ensemble des travaux durera au total jusqu’à la fin du mois de décembre.

Début 2020, les trottoirs de la place Marie-José seront refaits, ce qui devrait offrir à la place un nouvel aménagement qui vise à en faire un lieu de détente d’un côté et un lieu de jeux pour enfants de l’autre. Les espaces pour les modes actifs sont également agrandis et les parcours pour personnes à mobilité réduite sont simplifiés, notamment par la création d’un trottoir et la suppression d’une voirie carrossable.

L’ampleur des travaux va donc créer différents problèmes de mobilité. Les véhicules en voirie ne pourront plus circuler durant les travaux alors que la circulation de transit sera déviée pour toute la durée du chantier. Seule exception : les véhicules des riverains, qui disposeront de périodes d’accès, en dehors des horaires de chantier et suivant l’avancement des travaux.

Du côté de la Stib, les trams 8 et 25 seront interrompus du 7 octobre au 20 décembre, entre les arrêts Buyl et Gare de Boondael. Un T-Bus assurera ce trajet.