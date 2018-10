Ixelles : démantèlement d’une plantation de cannabis comportant 216 plants

La police a démantelé jeudi une plantation de cannabis comportant 216 plants dans un immeuble d’Ixelles. Son propriétaire âgé de 23 ans a été placé sous mandat d’arrêt pour culture de stupéfiants, indique vendredi le parquet de Bruxelles.

Un inspecteur de la police locale qui assistait jeudi après-midi un huissier de justice, a découvert dans un immeuble de la rue Schoolgat à Ixelles une plantation de cannabis de 216 plants mesurant entre 70 et 80 cm répartis sur les trois étages que compte l’habitation. Il a également trouvé 48 lampes chauffantes, des panneaux électriques, plusieurs minuteurs, des filtres à charbon, près de 70 bidons d’engrais, un tonneau d’eau de 210 litres, des ventilateurs et systèmes d’air conditionné, etc. servant à la culture du cannabis.

Le propriétaire de la plantation était présent sur les lieux lors de l’intervention et a été mis à la disposition du parquet. Le laboratoire de la police fédérale est descendu à l’adresse et Sibelga s’est chargé de fermer et sceller le compteur électrique trafiqué de l’habitation.

