Ixelles : Costa Mpocas rejoint la Liste de la Bourgmestre en vue des communales

Costa Mpocas, connu dans le quartier du Châtelain en tant que fondateur de l’association des commerçants et gérant de deux restaurants ixellois, a décidé de rejoindre la Liste de la Bourgmestre Dominique Dufourny (MR) en vue des élections communales.

Costa Mpocas occupera l’avant-dernière place (la 42e) de la liste majoritairement libérale, en tant que candidat indépendant. “C’est notamment pour soutenir l’horeca un secteur qui me tient à cœur et qui fait la renommée et la fierté d’Ixelles que je m’engage aujourd’hui“, annonce le candidat.

“La présence de Costa Mpocas sur notre liste est un atout pour notre commune”, expliquent pour leur part la bourgmestre d’Ixelles et tête de liste Dominique Dufourny et Gautier Calomne, député fédéral et président du MR Ixelles.

Photo : Liste de la Bourgmestre Ixelles