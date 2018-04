Gautier Calomne : “Que ce soit maintenant ou plus tard, il est temps de vraiment reconnaître l’IVG”

Gautier Calomne (MR), député fédéral et conseiller communal à Ixelles, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce jeudi.

Le député fédéral est revenu sur les propos du Premier ministre Charles Michel (MR), remettant en cause la décision de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) d’honorer le cinéaste britannique Ken Loach en tant que Docteur Honoris Causa : « Je partage les propos de Charles Michel : je ne critique pas l’œuvre cinématographique de Ken Loach mais les propos qu’il a pu tenir quant à l’antisémitisme ».

Gautier Calomne a ensuite évoqué le débat autour de la sortie du code pénal de l’avortement, qui semble prendre plus de temps que prévu en raison de tensions au sein de la majorité : « Tous les travaux des commissions parlementaires ont fait que les propositions de loi autour de la sortie du code pénal de l’avortement ont été retardées. (…) Mais que ce soit maintenant ou plus tard, il est temps de vraiment reconnaître l’IVG (NDLR : interruption volontaire de grossesse) », explique-t-il. « À titre personnel, je suis plutôt favorable pour la sortie du code pénal de l’IVG. J’avais déjà signé une carte blanche là-dessus il y a peu », avant d’expliquer qu’au MR, « chacun peut voter en son âme et conscience sur ce type de sujet éthique ».

Le chef de groupe MR au conseil communal d’Ixelles est enfin revenu sur sa décision de ne pas reprendre les rôles d’échevin de Marinette De Cloedt, décédée le 12 avril dernier à l’âge de 54 ans. « La polémique autour du cumul est intervenue et on était à la veille des funérailles : je ne voulais donc pas salir la mémoire de notre amie avec cette polémique », confie-t-il.

