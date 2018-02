Le festival du film d’animation Anima se déroulera jusqu’au 18 février à Flagey

Les mordus de films d’animation et de dessin animés pourront se gaver de courts et de longs métrages pendant toute cette semaine, jusqu’au dimanche 18 février, au festival Anima à Flagey.

Au programme : des séances pour le jeune public en matinée et l’après-midi, des courts et des longs métrages tous les soirs pour les adultes et de nombreuses activités : des concerts, des rencontres, des expositions, des ateliers, du mapping, et bien sûr, à boire et à manger !

Enfin, le cou du spectacle comme chaque année depuis 35 ans : la Nuit Animée. L’occasion d’enchaîner les courts métrages jusque tard dans la nuit.

Plus de 300 films seront présentés cette année.