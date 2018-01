Ecarté du MR d’Ixelles, Alain Destexhe s’estime victime d’un “clan de perdants”

Le trublion libéral ne figure pas dans la liste de son parti pour les communales d’octobre prochain.

Le conseiller communal MR Alain Destexhe ne figurera pas sur la liste de son parti pour les communales d’octobre prochain à Ixelles. Au mois de décembre, l’assemblée générale du MR ixellois a en effet approuvé un projet de liste dont le trublion ne fait pas partie.

Cité par la RTBF, l’intéressé dénonce la situation: “Pour moi, tout le monde est le bienvenu mais il faut préserver l’unité du MR et en même temps, ouvrir cette liste aux bonnes volontés. On ne peut pas faire une liste uniquement sur la base de la cour et des copains du bourgmestre ! Ce n’est pas possible. Il faut ouvrir cette liste”. Il évoque également “un clan de perdants” et exige que le projet de liste soit revu en mars prochain, lors de la prochaine assemblée générale du MR de sa commune.

Rédaction