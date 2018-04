Doulkeridis: “Simplifier les structures bruxelloises serait déjà possible aujourd’hui, mais les partis flamands bloquent”

Christos Doulkeridis, député bruxellois Ecolo et chef de file à Ixelles pour les futures élections communales était l’invité de L’Interview ce vendredi. Il a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw.

Interrogé sur la sortie de Julie De Groote (CDH) dans Le Soir – où la présidente du parlement francophone bruxellois avait envisagé la suppression de celui-ci – Christos Doulkeridis rejoint sa déclaration. “C’est bien que Julie De Groote puisse dire ça. Ca va dans la bonne direction. Cela fait des années qu’Ecolo dit qu’on devrait transformer cette institution. Nous sommes partisans d’une simplification des structures bruxelloises. Et je pense que c’est déjà possible aujourd’hui. Mais ceux qui bloquent, ce sont les partis flamands.”

Concernant sa commune, Ixelles, le député critique la décision de la bourgmestre MR Dominique Dufourny d’interdire les écrans géants durant le Mondial et la consommation d’alcool sur la place Flagey après une certaine heure. “Ixelles, c’est une commune vivante, où vivent aussi beaucoup d’étudiants. Dans la ville, chacun n’a pas l’occasion d’avoir son propre jardin. C’est donc normal d’utiliser les places et un certain nombre d’espaces publics pour se retrouver. Alors, certes, on peut avoir un regard très critique sur le foot, mais c’est un moment où tous les peuples peuvent se retrouver dans un esprit bon enfant et faire la fête ensemble.” Et de rajouter: “C’est bizarre pour des partis libéraux d’être des partis qui interdisent.”

Mais, selon l’Ecolo, ce n’est pas le dossier le plus important. Il faut avant tout se pencher sur “la participation citoyenne. Que les politiques comprennent qu’ils ne doivent pas décider tous seuls.”