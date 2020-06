Des immenses fresques dans les rues ixelloises à voir depuis les fenêtres

Si vous vous promenez du côté d’Ixelles, vous les avez peut-être remarquées … des fresques géantes sont dessinées dans les rues et sur les places de la commune. Un collectif de trois artistes dessinent les parterres ixellois avec des matériaux biodégradables. Mais avec leur immense taille, il faut prendre un peu de hauteur pour les admirer pleinement.

“Le but est d’apporter un peu d’allégresse aux habitants tout en les incitant à réfléchir. Nous travaillons avec de la craie et de l’argile, la pluie se chargera du nettoyage. Dans le cadre du confinement et du déconfinement, les habitants pourront voir depuis leurs fenêtres un dessin, un mot, un poème ou un détournement de l’espace publique”, raconte Luis Pôlet du collectif.

La semaine dernière, c’est la place Sainte-Croix et à la place Adolphe Sax (devant l’hôpital d’Ixelles) qui ont été colorées.





A. Vanwelde – Photo: Facebook/p.artere