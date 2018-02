Les débris d’explosion de la place Flagey enlevés après un mois et demi

Le 20 décembre dernier, une cabine électrique a explosé à la place Flagey. Et les débris n’avaient toujours pas été déblayés. C’est à présent chose faite !

Le 20 décembre dernier, l’explosion d’une cabine électrique avait secoué la place Flagey à Ixelles en fin de journée. Le cirque Bouglione donnait une représentation et le personnel communal et quelques élus locaux assistaient au spectacle.

► A lire: Débris d’explosion depuis un mois sur la place Flagey: la Région s’explique

Mais plus d’un mois et demi après les faits, les débris de l’explosion n’avaient toujours pas été déblayés et restaient étalés sur une partie de la place. Ce vendredi matin, une pelleteuse est enfin entrée en action et les débris sont en cours d’enlèvement. La Région, gestionnaire de la place, avait tardé à la nettoyer pour les besoins de l’enquête l’origine du sinistre. On attend désormais le rapport des experts pour déterminer les responsabilités.

Images: Bruzz