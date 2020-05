Brussels Helps (J+64) : La Villa Empain et Victoria Moriconi

Brussels Helps, c’est le journal quotidien de BX1 destiné à raconter le confinement des Bruxellois et des Bruxelloises.

Dès ce lundi, dans Brussels Helps, nous mettons à l’honneur les musées de la capitale, qui ont pu rouvrir très récemment. Aujourd’hui, direction la Villa Empain, à Ixelles, avec Louma Salamé, sa directrice, qui nous présente l’exposition Mappa Mundi.

Nous diffusons également, comme chaque jour, vos vidéos et vos bonnes idées pour vivre au mieux ce confinement malgré la crise sanitaire du COVID-19. Actions solidaires, loisirs créatifs,… N’hésitez pas à nous partager toutes vos bonnes ondes par e-mail via web@bx1.be ou via Facebook sur notre page BX1. Aujourd’hui, c’est Victoria Moriconi qui s’est inspirée du confinement pour sa chanson “Covider une nouvelle bouteille ce soir“.

Charlotte Maréchal