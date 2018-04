La boxe s’invite au musée d’Ixelles

“The Night of the untouchable” a lieu ce samedi soir. L’évènement est organisé par l’Esquive Ixelloise et Emergence-XL. Les deux clubs de boxe ont choisi le musée d’Ixelles pour présenter le noble art (NDLR, la boxe).

En première partie de soirée, il y aura surtout des combats amateurs. En seconde partie, Mohamed El Marcouchi, le dernier champion d’Afrique des super-légers, 40 ème mondiale de sa catégorie disputera le 21e combat de sa carrière. Il se prépare au titre mondial qu’il défendra en novembre prochain au Palais 12.