Le Bois de la Cambre est rouvert à la circulation, les parcs bruxellois rouvriront ce jeudi matin

Suite à la tempête Eleanor qui a balayé la Belgique dans la nuit de mardi à mercredi, les parcs de la Région bruxelloise avaient été fermés à la circulation et aux piétons. Le Bois de la Cambre a finalement été rouvert à la circulation vers 7h00 ce jeudi matin, et les autres parcs de la région rouvriront tout au long de la matinée.

Face aux forts vents annoncés mardi soir et dans la journée de mercredi, les autorités bruxelloises avaient annoncé la fermeture de tous les parcs et bois de Bruxelles, dont les voiries du Bois de la Cambre et de la Forêt de Soignes, afin d’éviter toute chute de branche ou d’arbre sur des piétons, cyclistes ou automobilistes.

La voirie de la Forêt de Soignes a finalement pu rouvrir ce mercredi midi alors que le Bois de la Cambre a été rouvert à la circulation ce jeudi matin dès 7h00, a confirmé la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Le #BoisdelaCambre est rouverte à la circulation. — Mobiris FR (@MobirisFr) January 4, 2018

Les parcs de la Région bruxelloise devraient pour leur part rouvrir au public dans la matinée, a annoncé Bruxelles-Environnement.

Gr.I. – Photo : Belga