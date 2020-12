Ganshoren : une fête de Saint-Nicolas a réuni une centaine d’enfants, le bourgmestre réagit

Dimanche dernier, une fête de Saint-Nicolas a rassemblé une centaine d’enfants à Ganshoren, rapporte ce samedi La Capitale. Le maximum autorisé, pour l’instant, par bulle lors des activités extrascolaires est de 50.

Ainsi, selon des images récupérées par nos confrères sur les réseaux sociaux, un spectacle d’acrobatie était organisé, en extérieur. Une centaine d’enfants étaient présents, et des adultes, dont certains ne portaient pas correctement le masque.

L’événement était organisé par Khadija El Mahyaoui, conseillère communale à Ganshoren (Ensemble-Samen#Carthe), également responsable de l’asbl Kids and Family. Selon cette dernière, “les règles ont été respectées en accord avec l’ONE. J’avais pris contact avec l’ONE, qui nous a conseillé d’organiser cela en groupe de 20 ou 30 enfants. Les groupes étaient de 20 enfants tant pour le spectacle de 10 minutes en extérieur que pour la rencontre avec Saint-Nicolas en intérieur. Les parents n’étaient pas présents. Nous avons tout respecté“, a-t-elle expliqué à La Capitale. Selon elle, 120 enfants étaient présents précisément, a-t-elle déclaré à la DH.

La secrétaire d’Etat Nawal Ben Hamou (PS) était présente

La secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du Logement et de l’Egalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS), était présente lors de cette fête. Son cabinet a expliqué à nos confrères que l’association organisatrice est soutenue par la secrétaire d’Etat, et que toutes les règles étaient respectées. “J’ai pu apprécier l’organisation bien rôdée de l’asbl Kids and Family pour la tenue de cet événement, une organisation concertée avec l’ONE qui a apporté son soutien pour qu’il puisse se dérouler en respectant les mesures d’hygiène préconisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles“, a-t-elle commenté à La Capitale.

“C’était un événement qui s’est déroulé en extérieur. On nous a assuré que les conditions de sécurité étaient réunies“, ajoute-t-elle dans la DH.

Pierre Kompany (ProGanshoren), le bourgmestre, réagit

Le bourgmestre, Pierre Kompany (ProGanshoren) a réagit via un communiqué de presse, et a “vivement et publiquement déploré la manifestation organisée par une association, qui a eu lieu ce 6 décembre 2020 à l’Athénée royal de Ganshoren, dont le pouvoir organisateur est la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’occasion de la Saint-Nicolas. Comme le montrent des vidéos, une série de jeunes ainsi que leurs parents se sont attroupés à l’extérieur, sans respecter aucunement les mesures sanitaires de distances, la plupart sans porter le masque. Les règles applicables en matière de lutte contre le COVID ont été volontairement enfreintes, de surcroît en présence de deux conseillères communales de l’opposition, Khadija El Mahyaoui et Karima Souiss“.

Il indique également que “la commune tient à faire savoir qu’elle décline toute responsabilité en la matière, qu’elle ne tolérera plus des événements semblables et qu’au besoin, elle prendra les mesures de sanction qui s’imposent contre les contrevenants“.

ArBr – Photo : N. Ben Hamou (Facebook)