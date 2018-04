Ganshoren : le restaurant Bruneau devrait rouvrir ses portes le 1er juin

Jean-Pierre Bruneau a trouvé un repreneur pour son célèbre restaurant qui a fermé ses portes depuis son départ à la retraite fin janvier. C’est un chef étoilé qui a signé pour reprendre la célèbre adresse. C’est ce que dévoile sur son site la DH.

“Ce qui me réjouit, c’est qu’il s’agit d’un cuisinier patron. Il n’aura pas d’autre établissement. C’est ce qui m’a convaincu. Je voulais que Bruneau perpétue la tradition du chef-cuisinier. Pas du patron d’entreprise qui gère plusieurs établissements. Même si j’ai du respect pour tous ces gens-là”, explique Jean-Pierre Bruneau à nos confrères, au sujet du repreneur dont il ne souhaite pas pour l’instant révéler l’identité. L’objectif de ce nouveau chef serait de rouvrir l’établissement dès le 1er juin prochain.

Pilier de la gastronomie belge, Jean-Pierre Bruneau a mis fin janvier la clef sous la porte après avoir été 42 ans derrière les fourneaux de cette belle enseigne. À 74 ans, le chef avait exprimé l’envie de raccrocher, tout en espérant trouver un repreneur qui poursuivra l’activité de restaurant gastronomique et, idéalement, conservera le nom de Bruneau. Pour la commune de Ganshoren et plus largement pour le Nord de Bruxelles, la fermeture de cette institution était une véritable perte.

