Ganshoren: l’ancienne bourgmestre Michèle Carthé (PS) présente sa liste pour les élections communales de 2018

La socialiste tirera Ensemble/Samen: une liste composée de ses partenaires du SP.A et de l’Open VLD et sur laquelle figurent aussi des indépendants. Alors que les autres formations tenteront d’éviter de monter une majorité avec elle, Michèle Carthé précise qu’elle n’ira qu’à la moitié de son mandat.

“Forte du soutien des électeurs en 2012 et des encouragements de nombreux habitants que je rencontre lorsque je circule dans mon quartier, dans la commune, j’ai décidé de répondre à leur attente et de me présenter une dernière fois en octobre 2018 avec l’objectif de mettre mon expérience et ma connaissance des dossiers au service d’une nouvelle équipe qui incarne le renouveau et l’espoir d’un retour à la sérénité pour que Ganshoren redevienne une commune où il fait bon vivre”, explique Michèle Carthé. Bourgmestre entre 2001 et 2013, la députée bruxelloise, qui n’a jamais digéré son éviction par son ancien partenaire libéral, espère ceindre une dernière fois l’écharpe mayorale. Ses relations avec le MR et avec ProGanshoren ont été particulièrement tendues durant toute la législature.

“L’objectif est de retrouver sérénité et confiance pour une commune agréable, solidaire, durable et à l’écoute de ses citoyens. Ceux-ci doivent être au cœur de l’action communale avec trois thématiques: solidarité, qualité de vie et démocratie participative”, indique-t-elle. Sur la liste Ensemble/ Samen, présentée comme pluraliste, rassembleuse et mettant la jeunesse à l’honneur, se trouvent entre autres les échevins René Coppens (2ème place) et Karima Souiss (3ème place), le président de la société de logements sociaux ganshorenoise Martial Dewaels (4ème place), Lara Thommès (5ème place), Denis Dalmans (6ème place) et Mimi Crahaij (7ème place). “Elle est composée de francophones, néerlandophones, socialistes, libéraux, humanistes et de candidats issus de la société civile”, soulignent ses chefs de file.

J. Th.