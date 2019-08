Ganshoren : des sacs de déjections canines retrouvés dans les égouts

L’échevin de la Propreté de Ganshoren Stéphane Obeid (MR) a publié sur les réseaux sociaux une photo pour sensibiliser la population au problème des déchets déversés dans les égouts.

L’image est peu flatteuse : lors d’un curage des avaloirs, des ouvriers de la commune de Ganshoren ont découvert des dizaines de sacs de déjection canine. Des canettes et des débris de chantier ont également été découverts lors de ce curage, explique Stéphane Obeid (MR) dans la DH. “Cette situation n’est plus possible. Avec le collège, on va donc passer à la vitesse supérieure en plaçant de nouvelles caméras dans les rues pour capter les individus en faute et les sanctionner“, explique-t-il.

“Pour rappel, un avaloir n’est pas une poubelle ! 350 corbeilles sont à disposition des habitants à Ganshoren, merci par avance de les utiliser”, a encore commenté l’échevin sur sa page Facebook.

Il rappelle qu’une personne jetant ses déchets sur la voie publique risque jusqu’à 250 euros d’amende.

Gr.I. – Photo : Facebook Stéphane Obeid