Villa Dewin : un recours au Conseil d’État pour le classement du jardin

Les riverains du comité de quartier Meunier ont introduit un recours au Conseil d’État pour faire annuler l’arrêté qui a rejeté leur demande d’extension de l’ensemble du jardin de la Villa Dewin à Forest.

Outre leur recours contre la demande de permis d’environnement pour la construction d’un projet immobilier sur le site du jardin de la Villa Dewin, les riverains du comité Meunier ont décidé d’aller devant le Conseil d’État pour faire classer l’ensemble de ce jardin.

Pour rappel, seule une partie du jardin de la Villa Dewin est classée et ne peut donc faire l’objet d’un projet de construction. L’autre partie n’est par contre pas classée et un promoteur immobilier a fait une demande de permis pour la construction d’un immeuble pour 39 logements et de 41 places de stationnement. Depuis près de quatre ans, le comité de quartier Meunier se bat pour que ce projet ne voit pas le jour.

Le comité va donc devant le Conseil d’État pour contester la décision du gouvernement bruxellois de refuser l’extension du classement à l’ensemble du jardin de la Villa Dewin. Le comité estime en effet que la partie non-protégée “présente le même intérêt patrimonial et esthétique” que la partie classée. Le groupe dit encore que la conception du jardin “peut être attribuée à Jean-Baptiste Dewin lui-même” et mérite donc une attention particulière.

Gr.I. – Photo : Comité de quartier Meunier