Stéphane Roberti après le décès d’une aide-soignante du Covid-19 : “Il faut d’urgence faire des dépistages”

Une aide-soignante de 56 ans qui officiait à la maison de repos Val de Roses à Forest, est décédée des suites d’une infection au coronavirus, a confirmé la commune de Forest ce mercredi.

“Toutes nos pensées vont évidemment aux membres de sa famille. Merci à toutes ces personnes qui sont en première ligne dans les maisons de repos, et pour qui la situation est très difficile”, a tenu à adresser le bourgmestre de Forest Stéphane Roberti (Ecolo) dans Toujours + d’Actu, ce jeudi sur BX1+. “Il faut d’urgence faire un dépistage des résidents et du personnel dans cette maison de repos. (…) On est en train de voir comment nous pouvons renforcer les équipes et obtenir du matériel de protection. On fait le maximum pour ces équipes”, confirme-t-il.

Le bourgmestre plaide notamment pour que des tests de dépistage soient menés dans des endroits fermés, comme les maisons de repos mais aussi les prisons, les centres d’accueil pour les sans-abris… “Dans tous ces endroits où les gens travaillent à l’intérieur, et où les travailleurs sont en première ligne face à la crise”, ajoute Stéphane Roberti.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.