Soupçons de pédophilie dans une école de Forest : le bourgmestre a rencontré les parents d’élèves

Une première réunion de concertation a eu lieu ce vendredi matin entre les parents des élèves de l’école des Sept Bonnier et le bourgmestre de Forest Marc-Jean Ghyssels suite à la crise que l’école traverse. La réunion s’est faite sous la médiation de Bernard Devos, délégué général des droits de l’enfant, qui va assurer une médiation entre la commune et les parents pour gérer la crise.

Pendant une heure et quart ce vendredi matin, les parents et la commune de Forest on travaillé à établir un courrier que la commune enverra à l’ensemble des parents concernés par la crise, ce qui n’avait jamais été fait jusqu’ici. Les parents ne seront pas co-signataires de cette lettre. “Il n’y avait toujours pas eu de communication générale auprès de l’ensemble des parents. On a passé 1h15 à rédiger un courrier pour qu’aucun mot ne fasse repartir des suspicions, puisque c’était cela la volonté de la commune. C’est la commune qui l’enverra de son propre chef à l’ensemble des parents. Le bourgmestre voulait rencontrer les parents pour s’assurer que la commune était sur le bon chemin, mais nous n’avions pas vraiment notre mot à dire par rapport au contenu.“, explique Julien Truddaïu, membre de l’Association des parents des Sept Bonniers.

