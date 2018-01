Le procès de Salah Abdeslam, prévu lundi prochain, pourrait encore être reporté

Nouveau rebondissement dans le procès de Salah Abdeslam et Sofien Ayari dans le cadre de la fusillade de la rue du Dries à Forest. Selon La Libre, l’association de victime des attentats de Bruxelles “V-Europe” veut se porter partie civile dans cette affaire et risque donc d’entraîner le report du procès.

Surprise à l’aube du procès de Salah Abdeslam et Sofien Ayari, prévenus dans le dossier de la fusillade de la rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016 : le procès pourrait à nouveau être reporté, plus d’un mois après un premier report en raison de l’arrivée de Me Sven Mary en tant qu’avocat de Salah Abdeslam. Cette fois, le procès pourrait être repoussé suite à la constitution en partie civile de l’association de victimes des attentats de Bruxelles “V-Europe”, qui veut réclamer un euro symbolique de dommage dans le cadre de ce procès.

Selon l’avocat de l’association rassemblant près de 200 membres victimes directes et indirectes de l’attentat du 22 mars 2016, Me Guillaume Lys, la constitution sera officiellement déposée ce lundi. Suite à cette annonce, l’avocat de Salah Abdeslam, Me Sven Mary, confirme qu’il risque de demander le report du procès pour pouvoir répondre et rédiger des conclusions suite à cette constitution. Il faudra donc patienter ce lundi avant de connaître l’issue de cette nouvelle demande.

Gr.I. – Photo : Police fédérale/Belga