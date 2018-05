Marc Loewenstein: “Si Défi va s’allier au PS à Forest? Cela dépendra du résultat des élections”

Le député bruxellois DéFi et échevin des Travaux Publics, de la Propreté publique, de la Participation Citoyenne, du Site Internet, de l’Informatique et des Marchés publics de travaux à Forest, Marc Loewenstein, était l’invité de L’Interview ce jeudi.

Lors de la Fête de l’Iris le week-end dernier, Charles Picqué (PS), président du Parlement bruxellois, a proposé de ne pas déchirer la majorité au pouvoir à Bruxelles, avec un deal: moins de députés bruxellois contre un cumul transitoire autorisé pour les élus néerlandophones. Qu’en pense l’échevin de Forest?

“Il ne faut pas focaliser ce débat sur un débat communautaire. La mesure qui est demandée est une mesure de décumul pour tous les députés. […] Ce qui est le plus important, c’est la question de la transparence. Et si tout ça était déjà bien clair, que les structures existantes étaient bien organisées, et qu’il y avait plus de contrôles par le politique et le citoyen, on avancerait déjà beaucoup sur ces questions.”

Par rapport aux élections communales à Forest, est-ce que son parti, Défi, va s’allier avec le PS? “Cela dépendra du résultat des élections. On va se présenter avec un projet positif, avec une équipe rajeunie, des nouveaux candidats et l’objectif est d’avoir le plus de sièges possibles.”

Pour résumer: il ne ferme pas la porte…. mais ne l’ouvre pas non plus. “Il faut ouvrir toutes les possibilités et c’est à l’électeur de choisir.” Enfin, sur son entente avec l’actuel bourgmestre de Forest, Marc-Jean Ghyssels: “Mon entente avec lui est bonne“. Et si c’est un bon bourgmestre: “Comparé à ce qu’il y avait avant, pas mal…!”

C.TQ