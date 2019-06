Le Forest Sounds Festival revient pour sa troisième édition le 31 août prochain

Le festival gratuit Forest Sounds Festival, organisé par le Palais des Sciences (Antitapas Nights), le BRASS (centre culturel de Forest) et la commune de Forest reviendra le 31 août pour sa 3e édition de 13h00 à 01h00. Comme pour les deux premières, c’est au cœur du parc de Forest que s’installeront scènes et village.

Côté concerts, les festivaliers du jour pourront se déhancher ou simplement profiter de sonorités d’ici et d’ailleurs. Ils retrouveront notamment Gaye Su Akyol, YIN YIN, le collectif bruxellois Yôkaï, Martha Da’ro ou encore le groupe Saudade, Las Lloronas, Ben Bertrand et NAFT. Côté village, divers ateliers ludiques et engagés seront proposés aux amateurs. “Sans oublier le Kiosk Radio qui fera son retour”, promet l’organisation. Enfin, une after party sera organisée au Studio City Gate, à Anderlecht.

Source/Image: Belga