La douane saisit près de 11 tonnes de tabac pour pipe à eau fabriqué illégalement

Lors de descentes opérées ce mardi dans des entrepôts de Dilbeek, Forest et Lierde, le service des Enquêtes de la Douane a saisi 10,6 tonnes de tabac pour pipe à eau fabriqué illégalement et 8,5 tonnes de tabac coupé ainsi que de nombreuses matières premières.

À Forest, trois tonnes de shisha ont été saisies en plus des produits nécessaires à la production illégale de tabac pour pipe à eau, tels que de la mélasse, des arômes et des emballages.

À Dilbeek, une fabrique illégale de tabac pour pipes à eau a été démantelée. Pas moins de 6,6 tonnes de shisha et 6,8 tonnes de tabac coupé ont été saisis. En outre, plusieurs pots de mélange, plusieurs récipients de glycérine, des emballages vides et une machine à couper le tabac ont été trouvés.

À Lierde, une tonne de shisha et des stocks de matières premières pour l’usine illégale ont été confisqués, dont 1,7 tonne de tabac coupé, onze conteneurs de glycérine et 1,1 tonne de sucre. Les droits éludés pour le tabac pour pipe à eau et le tabac coupé s’élèvent à un total de 3,25 millions d’euros. Dans le cadre de cette enquête, cinq personnes ont été privées de leur liberté.

Belga

■ Reportage de David Courier, Charles Carpreau et David Ferral.