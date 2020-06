Jurgen De Landsheer est le nouveau chef de corps de la zone de police Midi

Sa nomination avait été invalidée à plusieurs reprises. Mais cette fois, Jurgen De Landsheer prend ses fonctions pour de bon, à la tête d’une zone de police traversée de vives tensions.

Ancien chef de corps de la zone de police de Grammont, ancien gendarme passé par le ministère de la Justice comme officier de liaison, Jurgen De Landsheer connaît bien la zone, pour avoir travaillé autour de la gare du Midi.

La zone de police Midi couvre Anderlecht, Forest et Saint-Gilles. Elle était sans chef de corps nommé depuis 2016 et sous le feu des critiques: problèmes de management, conflits interpersonnel… Pour Jurgen De Landsheer “il faut changer l’image de la zone et la culture de travail.”