Forest: une cinquantaine d’arbres vont être abattus autour du stade Bertelson

Une vingtaine de peupliers ont été abattus ce mercredi autour du stade Bertelson à Forest, selon La Capitale. Une trentaine d’autres arbres sont menacés dans les jours qui viennent.

En quelques heures, une dizaine d’arbres, jouxtant la tribune de la piste d’athlétisme ont été tronçonnés. Les arbres entre l’arrière des gradins, la bordure de Forest National et le flanc des bulles de tennis de Forest Domaine, ont également subis le même sort.

Une vingtaine de peupliers ont été coupés mercredi autour du stade Bertelson, à Forest. Une trentaine d’autres devraient être abattus dans les jours qui viennent.

Interrogé par La Capitale, Gilles Martin, président du club d’athlétisme dit avoir été prévenu de l’abattage via un commentaire sur Facebook : “Nous aimions ces arbres ! L’été, nous profitions de leur ombre. On plaçait des chaises et les membres du club restaient sous leurs branches. En plus, ils donnaient un certain cachet au site (…) Il y a des procédures à suivre. Il faut un permis d’urbanisme pour couper des arbres. Cela ne nous a pas été présenté. Notre club compte environ 700 membres. Ces arbres sont importants pour eux. »

Un risque en cas d’intempéries

Du côté communal, on explique que les arbres représentaient un risque en cas de tempête : “Des champignons se seraient développés sur les troncs et auraient tué les salicacées (…) Ces arbres devenaient particulièrement fragiles aux intempéries“, détaille à La Capitale Alain Mugabo (Ecolo), Echevin de la Ville verte.