Forest : la station d’épuration sud en plein travaux

Un chantier conséquent, celui de la rénovation de la station d’épuration sud à Forest. Les eaux des 360 000 Bruxellois qui s’y déversent chaque jour sont pleines de déchets et doivent être traitées dans les installations. La modernisation de l’infrastructure doit permettre un meilleur traitement et une élimination des déchets plus efficace. A sa sortie de la station, l’eau sera de meilleure qualité qu’aujourd’hui, et pourrait être utilisée à des fins industrielles. Coût de l’opération : 100 millions d’euros

► Reportage de Thomas Dufrane et Nicolas Scheenaert.