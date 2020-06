Forest : récupérer les eaux de pluie

Forest a longtemps été victime d’inondations. Aujourd’hui, ce sont les épisodes de sécheresse qui se multiplient. Forest a décidé d’investir dans la récupération des eaux de pluies.

« Prochainement, à l’Ecole 3 située rue Timmermans, à la salle de sport de la nouvelle école en cours de construction au Bempt et aux Huileries (un complexe en cours de construction composé de 59 logements sociaux et moyens, d’une crèche néerlandophone et de potagers collectifs situé avenue des Huileries ), un dispositif de collecte des eaux pluviales permettra aux agents communaux de récupérer l’eau de pluie pour les arrosages, précise Françoise Père, Echevine des Travaux Publics. Par ailleurs, un camion-citerne est en cours d’acquisition afin de pouvoir effectuer le transport vers les différents espaces verts. »

A présent, dans toutes les nouvelles constructions, la commune impose une citerne ou une gestion alternative des eaux pluviales. Une nouvelle crèche de 56 places, élaborée dans le cadre du contrat de quartier Abbaye prévoit aussi de réutiliser les eaux de pluies pour tous les sanitaires. Ce qui est une première à Bruxelles.

« Nous ne pouvons pas attendre que l’eau devienne une denrée rare, source de nouvelles inégalités, complète Stéphane Roberti, bourgmestre de Forest. Les réflexions autour de la réutilisation des eaux pluviales en ville sont dès lors essentielles. Les aménagements déjà existants et en cours ne seront pas les derniers, et nous resterons à l’affut des toutes les idées inspirantes et créatives nous permettant d’améliorer nos dispositifs. »

V.Lh.- Photo: Belga