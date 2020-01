Un comité de 700 riverains de la salle de spectacle a distribué dimanche un dépliant “Pourquoi sommes-nous pigeons” dans 20.000 boîtes aux lettres de la commune.

Ces riverains militent contre l’instauration d’une zone événement autour de Forest National, où le parking coûte 5 euros par heure les soirs de concert. Une décision prise, à Forest, pour résoudre les problèmes de parking, mais qui suscite le courroux des habitants depuis plusieurs semaines déjà.

Résultat, ce comité, composé de 700 riverains dont 120 commerçants et professions libérales, a imprimé puis distribué un dépliant, dimanche, à 20.000 habitants de la commune, et plusieurs médias. “On est désespéré. 300 membres de notre comité sont allés au conseil communal pour faire une interpellation citoyenne. Nous avons posé 19 questions, mais aucune n’a trouvé réponse. On se sent vraiment pigeons pour de multiples raisons. D’où notre dépliant, pour marquer le coup“, explique Olivier De Blauwe, le patron du club de tennis Forest Domaine, et signataire du dépliant, impacté par les décisions communales.

L’échevine en charge de la mobilité, Esmeralda Van Den Bosch (Groen), se dit consciente des revendications des Forestois. “J’ai reçu beaucoup de questions, l’administration également, et on essaie de répondre aux gens. C’est le début d’un changement et je comprends qu’il y ait des inquiétudes. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas totalement claires“.

Pas de changement en vue, pour l’instant

Quant aux changements demandés par le comité de riverains, l’échevine explique que “Le problème du stationnement près des salles de spectacle est connu depuis longtemps. Le nouveau règlement a pour objectif de donner une réponse à ce problème. Mais il s’agit ici d’une phase de test : on va évaluer l’implémentation de très près. Si on voit qu’à un moment, on doit faire des changements, on les fera. Cependant, on n’est ici qu’au début du processus, cela va prendre du temps, et il est encore trop tôt pour évaluer les changements. Il faut attendre que tout le monde ait été informé, sensibilisé“.

Le comité de riverains, lui, n’y croit pas. “Résoudre tous les problèmes de parking pour les riverains causés par Forest National : c’est un leurre total“, peut-on lire dans le prospectus. “Il s’agit d’une tromperie manifeste pour les riverains et les habitants car les visiteurs de Forest National paieront sans aucun problème les 15 à 20 euros (à diviser par le nombre de passagers) et les problèmes de parking ne seront en rien résolus, tandis que cela entraîne des coûts pour les riverains qui devront maintenant payer des cartes visiteurs pour recevoir des invités chez eux“.

Quant aux commerces et professions libérales, le dépliant évoque qu’il s’agit “d’un drame évident pour les professions libérales, commerçants, artisans, PME et indépendants de Forest qui vivent déjà des moments difficiles et qui ont une forte clientèle non-forestois, qui ne va évidemment jamais payer 5 euros de l’heure pour aller dans un magasin ou dans un home, pour aller au restaurant ou au café, pour aller chez son kiné, son dentiste ou son esthéticienne“.

Même si le système fonctionnait

C’est le principe lui-même de la zone événement que le comité de riverains remet en question. “Même si le système fonctionnait, et décourageait les gens de se garer autour de Forest National, cela ne ferait que déplacer le problème : les visiteurs iraient se garer plus loin, chez d’autres Forestois”.

À cette affirmation, l’échevine Esmeralda Van Den Bosch répond qu’après une évaluation en collaboration avec Forest National, “je ne pense pas que les gens, avant de venir à un concert, vont chercher sur une carte où se garer, et aller à plus d’un kilomètre“.

“Oui aux parkings souterrains”

Plus loin, les auteurs du prospectus évoquent la solution qu’ils souhaitent aux problèmes actuels : que Forest National construise un ou plusieurs parkings souterrains. “Le permis d’exploitation actuel se terminera le 25 avril 2021. Le prochain permis devrait être reconduit au début de 2020 pour une très longue durée de 15 ans (…). Imaginez que les responsables politiques aient le minimum de courage de rendre un avis négatif concernant la reconduction du permis d’exploitation comme tel ?” peut-on lire dans le dépliant, “Forest National (…) n’aurait d’autre choix que de construire le parking souterrain adéquat (…) Quoi qu’il en soit, le problème de parking pour les riverains serait enfin résolu et la mobilité serait déjà bien meilleure. Les riverains seraient enfin débarrassés de ce fléau et 30.000 Forestois vivraient beaucoup plus heureux !“.

Sur ce point, Olivier De Blauwe, du Forest Domaine, explique qu'”aucun des partis politiques n’en parle. Pourtant, il s’agit d’une demande répétée de la population, depuis 30-40 ans. Si le permis était transmis à la seule condition qu’un parking souterrain soit construit, le problème serait enfin résolu. Il y a une véritable opportunité maintenant“.

L’échevine de la mobilité se dit, pour l’instant, défavorable à cette idée. “Je ne suis pas pour un parking souterrain. La vision que l’on a ensemble avec Forest National, c’est de promouvoir les transports publics, le train, la STIB, les alternatives, la mobilité douce“. Elle évoque cependant qu'”il n’est pas impossible que la commune change encore d’avis sur ce point : la discussion est encore ouverte, mais on n’en est pas encore là“.

Arnaud Bruckner – Photo : BX1