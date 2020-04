Forest : l’usine Audi Brussels prépare la reprise de sa production

Alors que les différentes lignes de production sont à l’arrêt depuis la mi-mars, comme ailleurs en Europe, Audi Brussels prépare désormais la reprise de sa production “afin que celle-ci puisse démarrer le plus harmonieusement possible”. Ainsi, elle a adopté une série de mesures qui s’appliquent à leur personnel.

Afin d’assurer le maintien d’une distance de sécurité d’1,5 mètres entre les personnes, “les postes de travail impliquant la proximité des collaborateurs ont été réorganisés, et les salles de pause sont adaptées pour permettre la distanciation sociale“, explique Audi Brussels dans un communiqué. De même, “tous les collaborateurs ont la possibilité de porter des masques et des gants, et les pauses sont prolongées pour donner le temps à tous les collaborateurs de se laver les mains avant et après la pause“.

Quant aux personnes travaillant dans les bureaux, ceux-ci travailleront en télétravail à 50% de leur temps de travail. Le nombre de bus pour les employés a également été augmenté, afin de maintenir la distance à bord, et les véhicules sont désinfectés après chaque trajet.

“Nous accordons la priorité absolue à la santé de notre personnel. Nous mettons tout en oeuvre pour protéger la santé de nos collaborateurs (…) afin qu’ils se sentent en sécurité sur leur lieu de travail“, a ainsi déclaré Volker Germann, PDG d’Audi Brussels, “Il n’est jamais trop tôt pour commencer les préparatifs nécessaires à un redémarrage. Notre objectif est d’être “corona-proof”, résistant au coronavirus. Nous faisons le maximum pour atteindre cet objectif à court terme avec toutes les parties concernées“.

Ces différentes mesures ont été prises en concertation avec le siège allemand de la société et le réseau mondial d’usines de la marque. Elles seront soumises aux organes compétents, qui pourront demander des adaptations.

