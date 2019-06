Forest : les riverains se mobilisent contre le projet immobilier Rue du Dries

Depuis des mois, un litige oppose les riverains de la rue du Dries au promoteur immobilier Libris, qui prévoit la création de 53 logements privés. Une quarantaine de riverains dénoncent l’illégalité de ce chantier et demandent l’arrêt immédiat des travaux.

Selon les riverains, le projet immobilier n’est pas du tout en lien avec la réalité du quartier. Ils dénoncent notamment que la problématiques des nappes phréatiques n’a pas été prise en compte. Désormais, ils font tout leur possible afin de stopper les dégâts.

Depuis le 29 janvier 2019, le permis d’urbanisme est obsolète et suscite la colère de ces riverains. Le Collège communal de Forest dit comprendre les réactions de ses habitants mais déclare qu’il n’est pas possible de décréter la péremption du permis, et donc du projet tout entier.

■ Un reportage de Jean-Michel Herbint et Manon Ughi.