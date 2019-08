Forest : le parc Duden fermé du 15 au 31 août pour traiter les arbres “dépérissant”

La commune de Forest annonce que le parc Duden sera fermé du 15 au 31 août pour permettre à Bruxelles Environnement de “traiter les arbres dépérissant”.

Cette fermeture était programmée depuis le printemps dernier : elle fait suite à un examen de Bruxelles Environnement de 76 hêtres au parc Duden. Ceux-ci ont souffert de l’été très chaud et très sec de 2018. “La sève ne parvenant plus à irriguer l’extrémité de leurs couronnes, leurs cimes se sont desséchées à partir du haut, laissant apparaître au printemps 2019 des quantités anormales de branches sans feuilles et mortes”, explique Bruxelles Environnement.

Suite à cet examen, l’agence régionale a annoncé que 71 hêtres parmi les 76 analysés risquent de mourir dans les cinq prochaines années, en raison d’un âge avancé, d’un besoin en eau trop important ou du précédent été trop chaud. En outre, 5 des 76 arbres analysés étaient situés le long des chemins du parc Duden et représentaient donc un danger pour la sécurité des promeneurs : ceux-ci ont été abattus en urgence, début juin.

Et pour pouvoir traiter les autres arbres malades, Bruxelles Environnement a proposé la fermeture du parc Duden dès le 15 août, au terme de la période de nidification. Le parc restera portes closes jusqu’au 31 août inclus.

Bruxelles Environnement souhaite également installer des nouvelles zones inaccessibles au public pour permettre à la biodiversité de reprendre ses droits, et aux arbres qui ne peuvent être sauvés de mourir naturellement. Ces branches et troncs d’arbres peuvent en effet aider animaux, insectes et champignons à se réinstaller dans le parc.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View