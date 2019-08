Forest : le carrefour Kersbeek-Général Dumonceau fermé pour un test

Le carrefour de l’avenue Kersbeek et de l’avenue Général Dumonceau à Forest a été aménagé et fermé en partie à la circulation depuis ce lundi 19 août.

La commune de Forest avait annoncé au début de l’été ce réaménagement au niveau carrefour de l’avenue Kersbeek et de l’avenue Général Dumonceau. Les automobilistes ne peuvent plus tourner depuis l’avenue Général Dumonceau vers l’avenue Kersbeek, fermée sur une vingtaine de mètres par des bacs de plantes.

Les automobilistes venant de l’avenue du Fléron sont pour leur part contraints de tourner à droite sur l’avenue Kersbeek, devenue à sens unique (sauf pour les cyclistes).

Cet aménagement a pour objectif “la réduction du trafic de transit et la limitation de la vitesse”, et à terme une amélioration de la qualité de l’air dans le quartier. En effet, bon nombre d’automobilistes cherchaient à éviter la chaussée de Neerstalle et la chaussée de Bruxelles en traversant le quartier Kersbeek. Pour diminuer cette pression automobile, ce réaménagement a été imaginé d’après une étude menée par la Stib, Bruxelles-Mobilité et la commune de Forest.

Le test a démarré ce lundi 19 août et durera au moins six mois, soit la “durée nécessaire pour mener des observations afin de confirmer la diminution du trafic et des vitesses”. Une première analyse sera ensuite menée pour décider de la poursuite ou non de cet aménagement.

Gr.I. – Photos : capture Google Street View et commune de Forest