Forest : la commune veut construire une piscine sur le site du centre sportif La Forestoise

Le Collège des Échevins de Forest souhaite construire une piscine communale sur le site du centre sportif La Forestoise. Une étude de faisabilité par un cabinet d’architectes doit apporter une confirmation définitive.

L’Echevin des sports Ahmed Ouartassi (PS) a récemment commandé une étude de faisabilité afin de savoir s’il est possible d’installer une piscine et une salle multi-sports à côté de l’actuel stade de football et d’athlétisme.

Cette piscine doit s’inscrire dans le cadre d’une rénovation de l’ensemble du site sportif. L’objectif est aussi d’attirer un public aussi large que possible. “Avec un toboggan pour les jeunes, une baignoire bébé et aussi accessible pour le Prince moins mobile”, explique-t-il à nos confrères de Bruzz.

T.Dest / Image : Facebook/CSF