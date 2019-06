Forest : la buvette ABY vous attend dès ce samedi

Envie de prendre un verre dans un nouvel endroit? Rendez-vous à l’Abbaye de Forest. Avant qu’elle soit totalement rénovée, la commune a lancé un appel à projet pour une guinguette estivale.

Suite à cet appel à projet, la « buvette ABY » s’installera dès ce samedi 15 juin dans l’ancienne Brasserie de l’Abbaye en attendant le futur pôle culturel. Cela permettra aux Forestois et aux Bruxellois de redécouvrir ce lieu historique.

Dans le cadre du contrat de quartier Abbaye, le futur pôle culturel accueillera en septembre 2023 un ensemble d’institutions liées à la culture, à l’enseignement artistique et à la jeunesse telles que la Bibliothèque francophone, l’Académie de musique de danse et des arts parlés, une salle de spectacle et un café restaurant. Il proposera également de nombreux espaces de création, d’exposition ainsi que des lieux spécifiquement dédiés aux jeunes et aux projets d’initiatives citoyennes.

V.Lh.- Photo:Google street view