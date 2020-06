Forest : fête dans le parc de Forest malgré le confinement

Vendredi soir, plusieurs centaines de personnes étaient présentes dans le parc de Forest, générant des nuisances sonores et des problèmes de propreté. Prévenue par des voisins, la police s’est rendue sur place mais n’a pas ordonné la fin des réjouissances.

Vendredi soir, à cause de la météo clémente et des mesures de déconfinement de plus en plus nombreuses, des centaines de personnes s’étaient rassemblées dans le parc de Forêt. Un riverain a appelé la police vers 19h pour se plaindre du bruit. La police est venue mais n’a pas fait respecter les mesures de distances physiques. “Nous n’avons pas reçu de consignes pour ne plus contrôler les gens mais il a été jugé plus opportun de ne pas intervenir, explique la zone de police Midi. Nous avons des patrouilles pour cela mais il est vrai qu’il est de plus en plus difficile d’interdire aux gens de s’asseoir sur les bancs ou les pelouses. Les gens ont toujours une bonne excuse mais il n’est pas question d’être plus laxiste. Pour vendredi soir, vu le nombre de personnes et les forces de police présentes, il a été décidé de ne pas intervenir ce qui aurait pu engendrer des débordements plus importants.”

Du côté du bourgmestre de Forest, on confirme qu’on a jamais ordonné à la police de ne pas verbaliser les gens qui ne respectent pas les distances. “La plupart des gens pensent qu’ils peuvent se promener à plus de 3 et être statiques, commente Stéphane Roberti (Ecolo). Il est de plus en plus compliqué de faire respecter ces règles. Le gouvernement fédéral déconfine selon les lobbys et visiblement, il n’en existe pas pour les Bruxellois qui fréquentent les parcs.”

Ces derniers temps, le bourgmestre a donné son autorisation pour la tenue de cours de yoga ou des petites représentations théâtrales mais sans publicité et avec respect des distances. La guinguette du parc a aussi pu organiser un concert mais avec des règles strictes. “Après, la police doit intervenir s’il y a des nuisances. D’ailleurs, les poubelles débordaient totalement ce samedi matin.” Finalement, la police a juste fait de la prévention et n’a pas dressé de PV. Aucun autre appel n’a été enregistré plus tard dans la soirée.

V.Lh. – Photo: Belga