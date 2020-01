Forest : Esmeralda Van den Bosch désormais en charge de la mobilité

Esmeralda Van den Bosch (Groen) gèrera désormais l’ensemble des questions liées à la mobilité pour la commune de Forest. Elle était déjà en charge des affaires néerlandophones.

La jeune élue de Groen reprend donc les attributions d’Alain Mugabo. «Lors de la répartition des différentes compétences, j’ai souhaité prendre en charge l’ensemble des tâches liées à la ville verte, explique l’échevin. Ce qui signifie travailler aux dossiers qui concernent le climat, l’urbanisme, la planification urbaine , les propriétés communales, l’environnement, la transition écologique, l’agriculture urbaine, les espaces verts, l’énergie, l’eau, le stationnement et la mobilité. Chacune de ces compétences mérite toute mon attention, et, après une année sur le terrain, j’ai pu constater que la gestion de l’ensemble de ces questions nécessitaient davantage de temps que je n’en dispose. Cela rend également difficile le maintien d’un équilibre nécessaire entre ma vie professionnelle et ma vie de famille. Ce sont ces différentes raisons qui nous ont amené – conjointement avec le Bourgmestre Stéphane Roberti – à proposer à Esmeralda d’assurer la gestion des thématiques liées à la mobilité. »

« Je suis très enthousiaste face à ce nouveau challenge, ajoute Esmeralda Van den Bosch. J’ai vécu quelques années en Suède, un pays inspirant en termes de mobilité douce et de sécurité routière. Je suis revenue à Bruxelles avec de nombreuses idées et je me réjouis de la possibilité qui m’est donnée d’y travailler avec et pour les Forestois. »

T.Dest / Image: Groen