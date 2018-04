Forest : le conseil communal a voté une motion de soutien pour le mouvement #1bru1vote

Mardi soir, le Conseil Communal de Forest a adopté une motion de soutien à l’appel du mouvement #1bru1vote pour donner le droit de vote à tous les résidents bruxellois aux élections de la Région de Bruxelles-Capitale.

La motion a été voté avec une large majorité de 26 voix pour et 6 voix contre. Elle a été soutenu par tous les partis sauf des membres du MR. Le Conseil a voté pour “que le Parlement de la Région Bruxelles Capitale se prononce pour que le droit de vote aux élections régionales soit étendu à tous les résidents non-belges de toutes les régions pour les élections régionales du 26 mai 2019“. Il s’est également prononcé pour “demander au Gouvernement fédéral de poursuivre le débat à la Chambre notamment en reprenant les propositions de loi en la matière pour accorder le droit de vote à tous les résidents de toutes les régions pour les prochaines élections régionales de 2019“.

Pour la Conseillère communale Ecolo, Magali Plovie “Ceci est une véritable question de démocratie“. Le Bourgmestre PS Marc-Jean Ghyssels ajoute aussi “Il faut une gestion inclusive et tous les citoyens ont leur mot à dire“. Plus tôt dans la soirée de mardi, Hanna Garcia Landa de #1bru1vote avait insisté sur le “déficit de droit démocratique qui attaque le sentiment de cohésion et de société de nos communes et région“. Aujourd’hui, #1bru1vote salue les élus de la Commune de Forest pour l’adoption de cette motion historique. À Forest, 19.251 résidents ne sont pas de nationalité belge, soit 35% de sa population exclus du processus démocratique de la Région Bruxelles Capitale.