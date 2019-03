Sébastien Lepoivre devient le nouveau président du CPAS d’Evere

Le CPAS d’Evere est dirigé par un nouveau président : le socialiste Sébastien Lepoivre. Ancien enseignant, il est à la tête de près de 280 personnes.

“Avec ses 10 collègues conseillers, il lui faut relever dès aujourd’hui les nombreux enjeux liés à l’évolution des pauvretés, l’aide des plus vulnérables et la défense des acquis sociaux pour un public de plus en plus diversifié”, explique la commune d’Evere dans un communiqué.

Evere connait un important boom démographique. Ses demandes d’aides sont en constante augmentation (+ 37% en 5 années).

Face à ce défi, la commune annonce “une équipe renouvelée et rajeunie qui œuvrera à la rénovation de son home pour personnes âgées et entamera une planification pour une centralisation de ses services pluridisciplinaires”.

YDK