Projets d’école à Evere: la commune et un pouvoir organisateur catholique convoitent un même bâtiment

Le conflit qui oppose l’institut Saint-Dominique de Schaerbeek à la commune pour l’ancien bâtiment de l’Ecole Régionale et Intercommunale de Police de la Région (Erip) possède un petit parfum de guerre scolaire.

L’institut Saint-Dominique de Schaerbeek espère pouvoir ouvrir une nouvelle école secondaire de 700 places en septembre 2019 dans le bâtiment situé au 190 de l’avenue des Anciens Combattants. Une ouverture d’école qui serait la bienvenue, rappelle le pouvoir organisateur, puisqu’il manque de nombreuses places d’école dans cette partie de la capitale. Une conférence de presse a été organisée ce lundi matin pour présenter le projet…et mettre un petit coup de pression sur les autorités locales. Celles-ci ont en effet également rentré une offre financière en vue d’y créer une école communale.

“Ce bâtiment est dans un environnement tout à fait vert et il y a de la place pour environ 700 élèves. Donc, c’est impeccable. Nous avons négocié avec l’ASBL propriétaire et nous leur avons fait une offre. Pour l’instant, nous sommes bloqués et nous réfléchissons à la meilleure offre à faire d’ici la fin du mois. Maintenant, on peut espérer que les pouvoirs politiques voyant les problèmes de pénurie pourront faire pression”, explique la présidente du nouveau pouvoir organisateur Suzanne Van Sull.

■ Les explications de Sabine Ringelheim et Nicolas Scheenaerts.