14 magasins Lidl sont fermés pour cause de grêve aujourd’hui à Bruxelles. Selon la Setca, il y a 3 magasins fermés à Molenbeek, 2 à Laeken, 2 à Ixelles, 3 à Schaerbeek et également ceux d’Evere et de Berchem-Sainte-Agathe.