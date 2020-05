Evere : une Audi RS6 saisie après un rodéo urbain

La zone de police de Bruxelles Nord a procédé, jeudi, à la saisie administrative, durant cinq jours ouvrables, d’une Audi RS6 impliquée dans une course poursuite dans les rues d’Evere.

La voiture en question, qui semblait vouloir faire un rodéo urbain avec une seconde grosse cylindrée, a pris la fuite après que la police l’ait approchée. “Vu la vitesse excessive du véhicule et la présence de beaucoup de monde dans le quartier, les inspecteurs évaluent rapidement la dangerosité de la conduite de l’Audi, et décident de l’intercepter. S’engage alors une course poursuite sur la place de la Paix jusqu’à la rue E. Dekoster à Evere“, relate la zone de police dans un communiqué.

“Avec ce comportement de conduite inapproprié et de vitesse excessive, le conducteur n’a pas hésité à prendre des risques et à mettre ainsi en danger l’intégrité physique des différents usagers de la route sur la voie publique. Le conducteur était également incapable d’anticiper les éventuels obstacles sur la route et n’avait donc pas un contrôle suffisant de son véhicule. Il a d’ailleurs reconnu avoir eu une vitesse excessive et inappropriée en présence de piétons, indiquant qu’il avait eu envie de ‘se défouler un peu'”.

La zone de police de bruxelles-Nord a procédé à la saisie administrative du véhicule, confirmée par le bourgmestre d’Evere. Il s’agit de la 19e saisie administrative par cette zone de police, pour conduite dangereuse.

ArBr – Photo : Belga (illustration)