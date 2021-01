Evere : le projet Housing First vise à reloger durablement 16 femmes sans-abri

Le projet prévoir de reloger durablement 16 femmes sans-abri dans des appartements rénovés, dès le mois d’avril 2021. Les travaux de rénovation vont eux commencer cette semaine.

Dans le cadre d’un partenariat entre la COCOM, la Société Immobilière de Service Public Everecity, l’asbl Communa, Bruss’help et 4 opérateurs Housing First (Smes, Infirmiers de Rue, Diogènes, New Samusocial), 16 logements seront donc bientôt mis à disposition d’un public de femmes sans-abri, pour un budget total de 6 millions d’euros.

Pour la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou : « Il est en effet indispensable de proposer des solutions structurelles à la question du sans-abrisme au-delà de l’aide d’urgence et d’une première prise en charge psychosociale. L’accès à un logement pérenne est une seconde phase indispensable pour la réinsertion pleine et entière de ces personnes dans la société. C’est ce que propose ce projet Housing First : un projet concret qui permet de mobiliser directement des logements disponibles avec un accompagnement psychosocial adapté”.

T.Dest / Image : Belga