Evere: intervention des pompiers pour un feu d’appartement

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce jeudi matin vers 2h15 avenue Henri Conscience pour une histoire de pizza qui aurait pu mal finir, explique leur porte-parole Walter Derieuw.

Le déclenchement de l’alerte incendie et le dégagement de fumée et d’une odeur de brûlé au 2e étage d’une maison de deux étages ont alerté l’occupant du 1er étage qui a eu la bonne idée d’appeler les services de secours. Sur place, ceux-ci ont forcé la porte d’entrée de l’appartement et réveillé le locataire profondément endormi dans son divan.

La fumée provenait de la pizza carbonisée dans le four de la cuisine. “Le locataire a pu rester sur place. Le pire a été évité grâce aux détecteurs de fumée et au voisin vigilant”, indique Walter Derieuw.

J. Th. Photo: Google map