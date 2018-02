Evere : Beliris va réaliser des essais géotechniques dans le sol près de Bordet

Les évaluations suite à la création de la future ligne de métro 3 se poursuivent : Beliris réalisera dès le 12 mars prochain des essais géotechniques afin de déterminer la qualité du sol au niveau de la station Bordel et de l’avenue Louis Piérard. Cela inclut notamment des forages dans le sol, principalement réalisés en journée.

La future ligne de métro 3 entre les stations Bordet et Albert est encore loin d’être une réalité mais Beliris poursuit malgré tout ses essais et autres évaluations en vue de la création de cette nouvelle ligne souterraine. Ainsi, des forages et des fouilles autour de la future station de métro Bordet entre le 12 mars et le 25 avril 2018. Ces forages permettront notamment de déterminer la qualité du sol pour orienter les futurs techniques de construction à mener.

Les différents forages se feront du lundi au vendredi entre 7h00 et 16h00 et seront phasés pour éviter de perturber la circulation automobile et des piétons. Aucun chantier n’est par contre prévu la nuit ou le week-end.

Photo : archive Belga