Elections 2019 : les résultats des électeurs d’Evere

Le PS reste le premier parti à Evere. La surprise vient de DéFi qui devient le deuxième parti mais se retrouve dans un mouchoir de poche avec Ecolo et le MR.

On peut dire que les résultats everois sont plutôt surprenants. Le PS reste en tête avec 23,7%. Par contre, DéFi devient deuxième parti avec 13,3% Ecolo augmente et atteint aussi les 13,3%. Le MR baisse et obtient 12,8%.

Ici aussi, le PTB est en progression pour atteindre les 10,4%. Le cdh dépasse tout juste le seuil d’éligibilité des 5%.