Le bâtiment Leopold Views fait peau neuve: des bureaux deviennent des logements à Evere

Le bâtiment Leopold Views a subi une reconversion totale à Evere : fini les bureaux des années 70 devenus obsolètes et bienvenue aux appartements avec terrasses.

L’édifice est flambant neuf et se dote désormais de 201 appartements avec terrasses. La reconversion est totale et fut très technique, véritable défi urbanistique. Leopold Views est développé par Matexi et porte la signature architecturale d’ArchitectesAssoc.

Au niveau des prix, on tourne autour des 3.500 euros/m², hors TVA. La moitié est déjà acquise et les premiers habitants sont déjà arrivés.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Marjorie Fellinger